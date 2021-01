Belen Rodriguez ruba una foto ad una modella russa e la spaccia per sua La ragazza se ne accorge e sbotta

Leggi su biccy

(Di martedì 12 gennaio 2021)è molto sul suo account Instagram dove a cadenza quotidiana condivideper la gioia dei suoi quasi 10 milioni di follower (9,7 se vogliamo essere pignoli); ma questa volta a far parlare non è stata una suada book o in compagnia del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, bensì uno scatto dei suoi piedi con indosso un paio di scarpe col tacco. Nella didascalia della, l’argentina ha scritto “Sulle mie scarpe…”. Un post da fashion guru che era passato quasi inosservato, se non fosse per la pagina Very Inutil People che ha scoperto l’inganno ed ha avvertito la diretta interessata: le gambe nellaincriminata non appartengono a, ma allaMaya Zaboshta. Quello ...