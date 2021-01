Belen Rodriguez ruba lo scatto di una influencer e lo spaccia per suo? Ecco cosa è successo (Di martedì 12 gennaio 2021) Al centro della polemica sul web, in questi giorni, è tornata la showgirl argentina Belen Rodriguez. Il motivo non ha niente a che fare con la sua vita privata, quanto piuttosto con il suo profilo Instagram. Ultimamente, infatti, Belen Rodriguez avrebbe condiviso uno scatto che avrebbe rubato ad un’influencer russa, tale Maya Zaboshta. A far notare la cosa sarebbe stata la pagina di Very Inutil People, condividendo un confronto delle due foto. Quella della Zaboshta sarebbe stata pubblicata l’11 aprile 2020, mentre quella di Belen Rodriguez è di appena due giorni fa. Nella foto incriminata le protagoniste sono un paio di scarpe con il tacco nero, legate alla caviglia con un cinturino e firmate, ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021) Al centro della polemica sul web, in questi giorni, è tornata la showgirl argentina. Il motivo non ha niente a che fare con la sua vita privata, quanto piuttosto con ilprofilo Instagram. Ultimamente, infatti,avrebbe condiviso unoche avrebbeto ad un’russa, tale Maya Zaboshta. A far notare lasarebbe stata la pagina di Very Inutil People, condividendo un confronto delle due foto. Quella della Zaboshta sarebbe stata pubblicata l’11 aprile 2020, mentre quella diè di appena due giorni fa. Nella foto incriminata le protagoniste sono un paio di scarpe con il tacco nero, legate alla caviglia con un cinturino e firmate, ...

WoMoms : Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista a Chi, parlando del suo attuale rapporto con l’ex moglie Belén Rodri… - Labellapassante : RT @NullOthersider: Ma come fate a farvi ste foto bellissime? Sembrate tutte Belen Rodriguez in un calendario! Ammazza! - zazoomblog : Belen Rodriguez ruba una foto ad una modella russa e la spaccia per sua. La ragazza se ne accorge e sbotta -… - StraNotizie : Belen Rodriguez ruba una foto ad una modella russa e la spaccia per sua. La ragazza se ne accorge e sbotta - zazoomblog : Belen Rodriguez nella bufera: “Pubblica foto rubate” la polemica - #Belen #Rodriguez #nella #bufera: -