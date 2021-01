Belen Rodriguez, la foto dei piedi non è la sua? La modella russa, a cui ‘ha rubato’ i piedi, commenta (Di martedì 12 gennaio 2021) Belen, la foto dei piedi fa il giro del web ma non sono i suoi Con circa 8 milioni di followers, la reputazione social che Belen Rodriguez si è costruita in questi anni su Instagram è senza alcun dubbio degna di nota: ci si chiede allora come sia stato possibile che la showgirl abbia pubblicato sul suo profilo una foto di un paio di gambe abbronzate con scarpe nere con tacco a spillo e cinturino alla caviglia. LEGGI ANCHE: — Valentina Vignali mette il dito nella piaga: come commenta il post tanto criticato di Belen Rodriguez Lo scatto è stato anche corredato dalla didascalia “Sulle mie scarpe...” ribadendo, appunto, che scarpe e piedi fossero della bella argentina. Tuttavia non è così ... Leggi su funweek (Di martedì 12 gennaio 2021), ladeifa il giro del web ma non sono i suoi Con circa 8 milioni di followers, la reputazione social chesi è costruita in questi anni su Instagram è senza alcun dubbio degna di nota: ci si chiede allora come sia stato possibile che la showgirl abbia pubblicato sul suo profilo unadi un paio di gambe abbronzate con scarpe nere con tacco a spillo e cinturino alla caviglia. LEGGI ANCHE: — Valentina Vignali mette il dito nella piaga: comeil post tanto criticato diLo scatto è stato anche corredato dalla didascalia “Sulle mie scarpe...” ribadendo, appunto, che scarpe efossero della bella argentina. Tuttavia non è così ...

WoMoms : Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista a Chi, parlando del suo attuale rapporto con l’ex moglie Belén Rodri… - Labellapassante : RT @NullOthersider: Ma come fate a farvi ste foto bellissime? Sembrate tutte Belen Rodriguez in un calendario! Ammazza! - zazoomblog : Belen Rodriguez ruba una foto ad una modella russa e la spaccia per sua. La ragazza se ne accorge e sbotta -… - StraNotizie : Belen Rodriguez ruba una foto ad una modella russa e la spaccia per sua. La ragazza se ne accorge e sbotta - zazoomblog : Belen Rodriguez nella bufera: “Pubblica foto rubate” la polemica - #Belen #Rodriguez #nella #bufera: -