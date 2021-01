Belen posta una foto, ma viene subito sburgiadata. Lo scatto incriminato che ha spacciato per sup (Di martedì 12 gennaio 2021) In questi primi giorni del 2021, la famosa showgirl argentina Belen Rodriguez, che spesso si è trovata al centro dei gossip, adesso è nell’occhio del ciclone per una fotografia. Lo scatto in questione è stato pubblicato dalla Rodriguez il 10 gennaio. La foto mostra quelle che dovrebbero essere le sue gambe e un paio di scarpe e come didascalia la frase. “Sulle mie scarpe…”. I suoi follower però, che hanno raggiunto quota 9,7 milioni, si sono subito accorti che qualcosa in quella fotografia non andava. foto: Instagram/Belen Rodriguez Infatti nel giro di poco tempo, il post ha ricevuto moltissimi commenti nel quale si può leggere che i piedi nella foto non siano le sue. Inoltre tra le varie persone che hanno risposto, troviamo quella ... Leggi su virali.video (Di martedì 12 gennaio 2021) In questi primi giorni del 2021, la famosa showgirl argentinaRodriguez, che spesso si è trovata al centro dei gossip, adesso è nell’occhio del ciclone per unagrafia. Loin questione è stato pubblicato dalla Rodriguez il 10 gennaio. Lamostra quelle che dovrebbero essere le sue gambe e un paio di scarpe e come didascalia la frase. “Sulle mie scarpe…”. I suoi follower però, che hanno raggiunto quota 9,7 milioni, si sonoaccorti che qualcosa in quellagrafia non andava.: Instagram/Rodriguez Infatti nel giro di poco tempo, il post ha ricevuto moltissimi commenti nel quale si può leggere che i piedi nellanon siano le sue. Inoltre tra le varie persone che hanno risposto, troviamo quella ...

Novella_2000 : Belen posta una foto di una modella russa senza taggarla, la ragazza si accorge del “furto” e sbotta - infoitcultura : Belen Rodriguez, posta una foto su Instagram, ma non è sua: la risposta dell'influencer russa - talassofilia : Belén sotto la neve posta video in cui non si vede manco 1/4 di faccia Io: -