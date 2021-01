Beautiful anticipazioni | la sorpresa di Shauna a Ridge lo manda in crisi | proposta indecente

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 12 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 13 gennaio 2021? Quali sono i piani di Thomas per il piccolo Douglas e che cosa vuole fare con Hope? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani pomeriggio su Canale 5. Pur cercando di andare avanti, e di vendicarsi per quello che le sorelle Logan gli hanno fatto, Thomas non riesce a fare a meno di Hope. Il ragazzo sembra essere succube, soffre il fascino della figlia di Brooke e non sa come reagire di fronte a tutto questo. La sete di vendetta è grande ma allo stesso tempo il suo obiettivo è chiaro: vuole riprendersela. Ma Hope in questo momento lo odia più di ogni altra cosa al mondo, come potrebbe pensare di riconquistarla? Nel frattempoviene informato delle ultime novità da Thomas e ...