Bayside School | il dramma di Screech | ricoverato d’urgenza | ha il cancro

Ultime Notizie dalla rete : Bayside School

ViaggiNews.com

L'attore Dustin Diamond, interprete di Screech in Bayside School, è stato ricoverato in ospedale e la causa sembra sia un cancro. Dustin Diamond, ex star di Bayside School, è stato ricoverato in osped ...Bayside School, il dramma di Screech: l'attore Dustin Diamond ricoverato d'urgenza. Dai sintomi si teme che la situazione possa essere molto grave.