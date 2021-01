Basket, Eurolega: Milano sfida Valencia dopo 5 giorni d'odissea (Di martedì 12 gennaio 2021) Dalla storica impresa di Madrid di venerdì scorso, ai 3 giorni bloccati in albergo nella capitale spagnola a causa della nevicata che ha bloccato la città. Fino al complicato viaggio di ritorno di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) Dalla storica impresa di Madrid di venerdì scorso, ai 3bloccati in albergo nella capitale spagnola a causa della nevicata che ha bloccato la città. Fino al complicato viaggio di ritorno di ...

