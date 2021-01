Basket, EuroCup 2021: la Virtus Bologna apre le Top 16 contro il Cedevita Olimpia Lubiana (Di martedì 12 gennaio 2021) A quasi un mese di distanza torna finalmente l’EuroCup 2020-2021: chiusa la prima fase, è giunta l’ora delle Top 16. La Virtus Bologna, una delle più squadre più accreditate per la vittoria del trofeo, domani scenderà in campo alle ore 18.30 contro il Cedevita Olimpija Lubiana per il primo match del girone G, che comprende anche Buducnost Podgorica e Bourg-en-Bresse. Finora il cammino delle V Nere in EuroCup è stato impeccabile: 10 vittorie in altrettanti incontri e primo posto nel gruppo C. Bene ha fatto anche il Cedevita Olimpija Lubiana, che ha ottenuto la seconda piazza del girone D grazie a una serie di sei vittorie nelle ultime sette partite disputate. Virtus and Olimpija sono le due squadre che ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) A quasi un mese di distanza torna finalmente l’2020-: chiusa la prima fase, è giunta l’ora delle Top 16. La, una delle più squadre più accreditate per la vittoria del trofeo, domani scenderà in campo alle ore 18.30ilOlimpijaper il primo match del girone G, che comprende anche Buducnost Podgorica e Bourg-en-Bresse. Finora il cammino delle V Nere inè stato impeccabile: 10 vittorie in altrettanti incontri e primo posto nel gruppo C. Bene ha fatto anche ilOlimpija, che ha ottenuto la seconda piazza del girone D grazie a una serie di sei vittorie nelle ultime sette partite disputate.and Olimpija sono le due squadre che ...

