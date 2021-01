Basket, Champions League 2021: la Fortitudo cade ancora, vince il Pinar Karsiyaka (Di martedì 12 gennaio 2021) Quinta sconfitta in altrettante partite per la Fortitudo Bologna nella Champions League di Basket 2020-2021 e vittoria, dunque, per il Pinar Karsiyaka che, così, fa un passo importante verso il passaggio del turno. Grande equilibrio nei primi 10 minuti all’Unipol Arena, con il Pinar Karsiyaka che prova a scappare via in un paio di occasioni, ma reagisce bene la Fortitudo che risponde colpo su colpo. Show di Raymar Morgan per gli ospiti, che con un 4/4 dal campo, compresa una tripla, mette in difficoltà la squadra di Bologna, che però risponde con 5 punti di Fantinelli e Hunt che portano al primo stop con le squadre sul 20 pari. La musica cambia nel secondo quarto. Dopo la tripla di Totè, infatti, gli ospiti si ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Quinta sconfitta in altrettante partite per laBologna nelladi2020-e vittoria, dunque, per ilche, così, fa un passo importante verso il passaggio del turno. Grande equilibrio nei primi 10 minuti all’Unipol Arena, con ilche prova a scappare via in un paio di occasioni, ma reagisce bene lache risponde colpo su colpo. Show di Raymar Morgan per gli ospiti, che con un 4/4 dal campo, compresa una tripla, mette in difficoltà la squadra di Bologna, che però risponde con 5 punti di Fantinelli e Hunt che portano al primo stop con le squadre sul 20 pari. La musica cambia nel secondo quarto. Dopo la tripla di Totè, infatti, gli ospiti si ...

zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 60-70 Champions League basket in DIRETTA: ultime chance per gli emiliani di… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 38-53 Champions League basket in DIRETTA: tanti errori a inizio ripresa -… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 9-11 Champions League basket in DIRETTA: show di Morgan per gli ospiti Bolog… - dunat_basket : @gianpy_italy @Gianni_Carbini Uscita champions di quest anno. Quantificala... - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions Basket, Champions League 2021: Brindisi vola in Turchia per chiudere il discorso qualificazione OA Sport Fortitudo Pinar 65-76: quinta sconfitta in Champions League

I turchi, con gli ex Virtus Taylor e M’Baye, passano alla Unipol Arena nella penultima giornata del girone eliminatorio ...

Diretta/ Fortitudo Bologna Karsiyaka (risultato 33-45) streaming video tv: intervallo

Diretta Fortitudo Bologna Karsiyaka streaming video Dazn Champions League di basket: orario e risultato live della partita, ma la Effe è già eliminata.

I turchi, con gli ex Virtus Taylor e M’Baye, passano alla Unipol Arena nella penultima giornata del girone eliminatorio ...Diretta Fortitudo Bologna Karsiyaka streaming video Dazn Champions League di basket: orario e risultato live della partita, ma la Effe è già eliminata.