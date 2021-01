Basket, Champions League 2021: Brindisi vola in Turchia per chiudere il discorso qualificazione (Di martedì 12 gennaio 2021) Quinto appuntamento nella Basketball Champions League per la Happy Casa Brindisi, che affronterà domani (ore 18.00) i turchi del Darussafaka Istanbul. Una sfida assolutamente fondamentale per la squadra pugliese, che potrebbe staccare con un turno d’anticipo il biglietto per la prossima fase della competizione europea. Brindisi ha due match point ed il primo è proprio ad Istanbul, anche perchè in questo momento la squadra di coach Vitucci si trova con due vittorie di vantaggio proprio sul Darussafaka e sui belgi dell’Ostende, che saranno ospiti degli spagnoli del San Pablo Burgos. La Happy Casa concluderà la sua prima frase proprio con gli spagnoli il 27 gennaio. Una Brindisi che potrebbe giocare anche per mantenere la differenza canestri. All’andata la squadra pugliese si è imposta ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Quinto appuntamento nellaballper la Happy Casa, che affronterà domani (ore 18.00) i turchi del Darussafaka Istanbul. Una sfida assolutamente fondamentale per la squadra pugliese, che potrebbe staccare con un turno d’anticipo il biglietto per la prossima fase della competizione europea.ha due match point ed il primo è proprio ad Istanbul, anche perchè in questo momento la squadra di coach Vitucci si trova con due vittorie di vantaggio proprio sul Darussafaka e sui belgi dell’Ostende, che saranno ospiti degli spagnoli del San Pablo Burgos. La Happy Casa concluderà la sua prima frase proprio con gli spagnoli il 27 gennaio. Unache potrebbe giocare anche per mantenere la differenza canestri. All’andata la squadra pugliese si è imposta ...

