Barbara D’Urso si toglie qualche sassolino: la risposta alle critiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Barbara D’Urso non ci sta e risponde, in modo velato, alle critiche che le sono piovute addosso negli scorsi giorni. Ecco cosa ha detto Barbara D’Urso, Fonte foto: Mediaset PlayBarbara D’Urso è tornata al timone di Domenica Live e non ha potuto esimersi dal togliersi qualche sassolino dalle scarpe, come si suol dire. Infatti, negli scorsi giorni sono arrivate delle critiche che hanno scatenato una polemica nei suoi confronti. Allora, sia su Instagram che durante la trasmissione, ha lanciato alcuni messaggi, anche se velati, in risposta a tutti i suoi detrattori. I social network non perdonano nulla a Carmelita. I follower l’hanno ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021)non ci sta e risponde, in modo velato,che le sono piovute addosso negli scorsi giorni. Ecco cosa ha detto, Fonte foto: Mediaset Playè tornata al timone di Domenica Live e non ha potuto esimersi dalrsiscarpe, come si suol dire. Infatti, negli scorsi giorni sono arrivate delleche hanno scatenato una polemica nei suoi confronti. Allora, sia su Instagram che durante la trasmissione, ha lanciato alcuni messaggi, anche se velati, ina tutti i suoi detrattori. I social network non perdonano nulla a Carmelita. I follower l’hanno ...

gro_zio : A chi volete più bene a mamma, papà o Barbara D'Urso? - nocedicoccco : ma solo a me capita che magari, esco con vestiti a caso, struccata e becco: la mia ex crush, CRUSH, dei boni assurd… - dani_paleari : Signora Napoli vs Barbara D’Urso? sarebbe stupendo #tzvip - Francym97 : RT @elix202: #prelemi oggi che Martina nasoni da Barbara d urso. Vai Marti asfalta?? - Davideziliani80 : RT @leggoit: Roberta Ragusa, l'appello choc di Antonio Logli da Barbara D'Urso: «Roberta torna a casa, ci manchi. Io sono innocente» https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero