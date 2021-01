Bankitalia | “La patrimoniale permette di redistribuire e incentiva impieghi produttivi della ricchezza Fuga dei capitali? Rischi attenuati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nel dibattito globale sulla necessità di un prelievo sulle grandi ricchezze per affrontare l’emergenza pandemica – e più in generale per ridurre le disuguaglianze – si inserisce anche la Banca d’Italia. Il capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale di via Nazionale Giacomo Ricotti, in audizione sulla riforma dell’Irpef che il governo intende mettere in cantiere a partire da quest’anno, ha spiegato che l’Italia rispetto agli altri Paesi continua a distinguersi per “l’alta incidenza del carico fiscale sul capitale e soprattutto sul lavoro“. Come rimediare? Dati i vincoli di bilancio, “a parità di spesa pubblica ulteriori riduzioni del prelievo sul lavoro potrebbero essere finanziate attraverso un maggiore carico fiscale sui consumi e sulla, considerato meno dannoso per la crescita“. La possibile “cura” dunque comprende sia un aumento dell’Iva – predicato ...