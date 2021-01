Azzolina stanca, “Ho fatto tutto”. Nello sfogo nascoste le mezze verità (Di martedì 12 gennaio 2021) La ministra Lucia Azzolina non ne ha più, ormai scarica la responsabilità sull’apertura delle scuole alle regioni Fonte LaPresse-696×485Lucia Azzolina è stanca, e nelle sue parole si legge un forte senso di rassegnazione. “Decideranno le Regioni quando riaprire: io come governo ho messo in essere tutto quello che era necessario per far ripartire la scuola – spiega la Ministra. Abbiamo lavorato su mezzi pubblici, igienizzanti, mascherine. Sono state fatte azioni concrete e reali; quando i governatori decideranno che i ragazzi possono tornare a scuola potranno farlo, è tutto pronto“, dice Lucia Azzolina. Poi prosegue: “abbiamo lavorato a dicembre insieme ai prefetti città per città, ci sono piani per gli ingressi nelle scuole con orari scaglionati, con più mezzi anche ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) La ministra Lucianon ne ha più, ormai scarica la responsabilità sull’apertura delle scuole alle regioni Fonte LaPresse-696×485Lucia, e nelle sue parole si legge un forte senso di rassegnazione. “Decideranno le Regioni quando riaprire: io come governo ho messo in esserequello che era necessario per far ripartire la scuola – spiega la Ministra. Abbiamo lavorato su mezzi pubblici, igienizzanti, mascherine. Sono state fatte azioni concrete e reali; quando i governatori decideranno che i ragazzi possono tornare a scuola potranno farlo, èpronto“, dice Lucia. Poi prosegue: “abbiamo lavorato a dicembre insieme ai prefetti città per città, ci sono piani per gli ingressi nelle scuole con orari scaglionati, con più mezzi anche ...

EmyFlemynsNow : La #Azzolina continua a sbagliare.Tutti sanno che #dad non funziona, ma Lei insiste. Laggente è stanca ed inizia a… - EmyFlemynsNow : La #Azzolina continua a sbagliare.Tutti sanno che DAD non funziona, ma Lei insiste. Laggente è stanca ed inizia a p… - RealHumanBean_7 : La Azzolina nel ‘42: “questa guerra non può andare avanti, la gente è stanca. Signor Hitler, le apriamo le porte, c… - Potito40709597 : @BruNO16503135 @scrivere_stanca Si chiama water con le rotelle, in gergo Azzolina -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina stanca Azzolina stanca, "Ho fatto tutto". Nello sfogo nascoste le mezze... CheNews.it La prof "Siamo stanchi anche noi ma riaprire ora è troppo rischioso"

La ministra Azzolina dice che la Dad non funziona più. «Non sono d’accordo, credo che la ministra ragioni più in termini politici che altro. Noi stiamo insegnando a distanza con grande decenza e serie ...

La prof: “Siamo stanchi anche noi della Dad, ma tornare ora è troppo rischioso”

La ministra Azzolina dice che la Dad non funziona più. "Non sono d'accordo, credo che la ministra ragioni più in termini politici che altro. Noi stiamo insegnando a distanza con grande decenza e serie ...

La ministra Azzolina dice che la Dad non funziona più. «Non sono d’accordo, credo che la ministra ragioni più in termini politici che altro. Noi stiamo insegnando a distanza con grande decenza e serie ...La ministra Azzolina dice che la Dad non funziona più. "Non sono d'accordo, credo che la ministra ragioni più in termini politici che altro. Noi stiamo insegnando a distanza con grande decenza e serie ...