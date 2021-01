Aveva le dosi di droga nascoste nel giubbotto. Ragazzo di 20 anni scappa, inseguito e bloccato (Di martedì 12 gennaio 2021) CIVITANOVA - Un giovane di vent'anni sorpreso dalla polizia con delle dosi di hashish che secondo gli agenti erano pronte per lo spaccio , per questa ragione il giovane è finito nei guai. L'operazione ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 12 gennaio 2021) CIVITANOVA - Un giovane di vent'sorpreso dalla polizia con delledi hashish che secondo gli agenti erano pronte per lo spaccio , per questa ragione il giovane è finito nei guai. L'operazione ...

baritoday : Ai domiciliari, ma in casa aveva cocaina da spacciare: le dosi nascoste in bagno, in carcere giovane pusher… - PaolaAnna8 : RT @TELADOIOLANIUS: L' #Ema come Gesù, ma invece di moltiplicare i pani ha moltiplicato le dosi del vaccino Pfizer. Se lo studio aveva port… - TELADOIOLANIUS : L' #Ema come Gesù, ma invece di moltiplicare i pani ha moltiplicato le dosi del vaccino Pfizer. Se lo studio aveva… - MilanFo60352769 : @max68t @settecoppesette Martinelli è simpatico quando percula Gobbi e Ratti poi però insulta i nostri calciatori.… - Maximix1970 : @AldTar @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo La Puglia ha quasi la stessa popolazione dell'Emilia Romagna, ma fino ad og… -