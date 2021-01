Avengers: “Ci saranno altri film Marvel sul team” svela Kevin Feige (Di martedì 12 gennaio 2021) Kevin Feige ha affermato che ci saranno nuovi film sugli Avengers, ma non necessariamente durante la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige ha affermato che ci saranno nuovi film sugli Avengers, ma non necessariamente durante la Fase Quattro. Intervistato da IGN, il produttore e supervisore del Marvel Cinematic Universe ha risposto a domanda diretta sul futuro cinematografico degli eroi più potenti della Terra: "Direi di sì. La risposta è sì, a un certo punto torneranno." Una risposta molto vaga, che però non contraddice quanto detto dallo stesso Feige, sempre durante una chiacchierata con IGN, nel 2019: in tale sede, dopo l'uscita del quarto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)ha affermato che cinuovisugli, ma non necessariamente durante la Fase Quattro delCinematic Universe.ha affermato che cinuovisugli, ma non necessariamente durante la Fase Quattro. Intervistato da IGN, il produttore e supervisore delCinematic Universe ha risposto a domanda diretta sul futuro cinematografico degli eroi più potenti della Terra: "Direi di sì. La risposta è sì, a un certo punto torneranno." Una risposta molto vaga, che però non contraddice quanto detto dallo stesso, sempre durante una chiacchierata con IGN, nel 2019: in tale sede, dopo l'uscita del quarto ...

