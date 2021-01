Attenzione! Cina e Giappone fanno incetta di debito italiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi ha paura del debito italiano? I grandi investitori d’Oriente certamente no. Non necessariamente una cattiva notizia per un Paese che, con il terzo debito pubblico al mondo, è costretto ogni anno a finanziare gran parte della propria spesa con la liquidità raccolta sui mercati, a mezzo sottoscrizione dei titoli di Stato emessi (senza considerare i numerosi provvedimenti anti-Covid del 2020, finanziati quasi interamente a deficit e quindi, in ultima istanza, a debito). Più o meno 400 miliardi all’anno senza i quali la macchina pubblica, semplicemente, non funzionerebbe. Ma certo, bisogna sempre verificare in quali mani finisce il nostro debito sovrano. Che il debito pubblico italiano fosse tornato improvvisamente appetibile (questa mattina l’Italia ha piazzato altri ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi ha paura del? I grandi investitori d’Oriente certamente no. Non necessariamente una cattiva notizia per un Paese che, con il terzopubblico al mondo, è costretto ogni anno a finanziare gran parte della propria spesa con la liquidità raccolta sui mercati, a mezzo sottoscrizione dei titoli di Stato emessi (senza considerare i numerosi provvedimenti anti-Covid del 2020, finanziati quasi interamente a deficit e quindi, in ultima istanza, a). Più o meno 400 miliardi all’anno senza i quali la macchina pubblica, semplicemente, non funzionerebbe. Ma certo, bisogna sempre verificare in quali mani finisce il nostrosovrano. Che ilpubblicofosse tornato improvvisamente appetibile (questa mattina l’Italia ha piazzato altri ...

gianluzappo : RT @formichenews: Attenzione! Cina e Giappone fanno incetta di #debito italiano L'articolo di @gianluzappo - formichenews : Attenzione! Cina e Giappone fanno incetta di #debito italiano L'articolo di @gianluzappo - TibetNews11 : Il Monte #Everest è la vetta più alta del mondo e la misurazione dell'elevazione del Monte Everest è sempre stata u… - AndreaPetoletti : Attenzione. L'amministratore di #Parler comunica che #Amazon ha deciso di spegnergli i server. Da mezzanotte non es… - AndreaAlderotti : RT @andreapezzi: Non stimo Trump ma ciò che il sistema americano sta facendo in termini di censura rischia di trasformare gli USA nella Cin… -