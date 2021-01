AstraZeneca ha presentato richiesta per l’approvazione del suo vaccino in Europa (Di martedì 12 gennaio 2021) È uno dei più promettenti sviluppati fin qui, ma ha una storia travagliata: l'Agenzia europea per i medicinali potrebbe prendere una decisione entro la fine del mese Leggi su ilpost (Di martedì 12 gennaio 2021) È uno dei più promettenti sviluppati fin qui, ma ha una storia travagliata: l'Agenzia europea per i medicinali potrebbe prendere una decisione entro la fine del mese

