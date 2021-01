AstraZeneca ha presentato richiesta per l’approvazione all’EMA (Di martedì 12 gennaio 2021) è esattamente la notizia che aspettavamo. Il vaccino AstraZeneca, parte del trio che ha superato gli stadi della sperimentazione per primi assieme a Pfizer e Moderna ha avuto una storia più travagliata degli altri due. O meglio, la sua efficacia è stata calcolata in base a due diversi dosaggi: due dosi piene (il dosaggio inizialmente previsto) e una mezza dose seguita da una dose piena. Il secondo dosaggio si è rivelato avere effetti superiori al primo, portando il vaccino AstraZeneca allo stesso livello di efficacia degli altri due. Buona notizia, potremmo dire, ma che ha comprensibilmente comportato un rallentamento delle autorizzazioni. Proprio perché lo scopo delle autorità sanitarie è avere vaccini sicuri e di comprovata efficacia, i dati raccolti fino a questo momento andavano di fatto integrati coi dati del dosaggio “di efficacia ... Leggi su bufale (Di martedì 12 gennaio 2021) è esattamente la notizia che aspettavamo. Il vaccino, parte del trio che ha superato gli stadi della sperimentazione per primi assieme a Pfizer e Moderna ha avuto una storia più travagliata degli altri due. O meglio, la sua efficacia è stata calcolata in base a due diversi dosaggi: due dosi piene (il dosaggio inizialmente previsto) e una mezza dose seguita da una dose piena. Il secondo dosaggio si è rivelato avere effetti superiori al primo, portando il vaccinoallo stesso livello di efficacia degli altri due. Buona notizia, potremmo dire, ma che ha comprensibilmente comportato un rallentamento delle autorizzazioni. Proprio perché lo scopo delle autorità sanitarie è avere vaccini sicuri e di comprovata efficacia, i dati raccolti fino a questo momento andavano di fatto integrati coi dati del dosaggio “di efficacia ...

