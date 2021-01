AstraZeneca, come funziona il vaccino che parla (anche) italiano (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - Il nome, come sempre nelle fasi di sperimentazione, è impronunciabile: ChAdOx1 nCoV-19. Ma il vaccino messo a punto nei laboratori dello Jenner Institute dell'Università di Oxford, in collaborazione con l'Oxford Vaccine Group, e con il rilevante contributo tutto italiano della Irbm di Pomezia, è una delle speranze più concrete per debellare il coronavirus. Dopo il mezzo pasticcio dello studio clinico di fase III che "per errore" ha scoperto un'efficacia maggiore con una dose e mezza anzichè due dosi, il vaccino già in distribuzione da inizio gennaio in Gran Bretagna dovrebbe arrivare a breve anche in Europa: proprio oggi l'azienda ha chiesto l'autorizzazione all'Ema, e il via libera arriverà entro il 29 gennaio. Il vaccino si basa sulla tecnica del "vettore virale", ossia ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - Il nome,sempre nelle fasi di sperimentazione, è impronunciabile: ChAdOx1 nCoV-19. Ma ilmesso a punto nei laboratori dello Jenner Institute dell'Università di Oxford, in collaborazione con l'Oxford Vaccine Group, e con il rilevante contributo tuttodella Irbm di Pomezia, è una delle speranze più concrete per debellare il coronavirus. Dopo il mezzo pasticcio dello studio clinico di fase III che "per errore" ha scoperto un'efficacia maggiore con una dose e mezza anzichè due dosi, ilgià in distribuzione da inizio gennaio in Gran Bretagna dovrebbe arrivare a brevein Europa: proprio oggi l'azienda ha chiesto l'autorizzazione all'Ema, e il via libera arriverà entro il 29 gennaio. Ilsi basa sulla tecnica del "vettore virale", ossia ...

