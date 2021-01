AstraZeneca chiede l'autorizzazione all'Ema per vaccino anti-Covid (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha reso noto che AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno presentato una richiesta per la commercializzazione d’urgenza del loro vaccino contro il coronavirus e che una decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio. “L’Ema ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all’immissione condizionale in commercio per un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford”, si legge in una comunicato. Nella notte, intanto, è giunto in Italia il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna. Poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Fino al valico il mezzo è stato accompagnato da guardie giurate, la scorta è poi passata al settimo reggimento carabinieri ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha reso noto chee l’Università di Oxford hanno presentato una richiesta per la commercializzazione d’urgenza del lorocontro il coronavirus e che una decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio. “L’Ema ha ricevuto una richiesta diall’immissione condizionale in commercio per uncontro il-19 sviluppato dae dall’Università di Oxford”, si legge in una comunicato. Nella notte, intanto, è giunto in Italia il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna. Poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Fino al valico il mezzo è stato accompagnato da guardie giurate, la scorta è poi passata al settimo reggimento carabinieri ...

