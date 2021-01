Ascolti tv, Penso che un sogno così fa flop: il GF VIP 5 ne approfitta (Di martedì 12 gennaio 2021) Serataccia per Rai 1, ma che il programma di Beppe Fiorello non avrebbe brillato per Ascolti, lo si era capito anche dal tenore di commenti lasciati dal pubblico che lo stava seguendo. Penso che un sogno così si ferma a una media vicina ai 2 milioni di spettatori e condanna Rai 1 a una serata di Ascolti da dimenticare. Il programma con Beppe Fiorello, che cercava di mescolare spettacolo, teatro, musica ed emozioni di vita vissuta, non ha conquistato il pubblico della rete che per certi versi lo ha ritenuto un tantino pesante. Non possiamo dire che i telespettatori della prima rete Rai, non siano abituati ai grandi show. E questi Ascolti dimostrano semplicemente che l’impostazione data a Penso che un sogno così, non sia piaciuta al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) Serataccia per Rai 1, ma che il programma di Beppe Fiorello non avrebbe brillato per, lo si era capito anche dal tenore di commenti lasciati dal pubblico che lo stava seguendo.che unsi ferma a una media vicina ai 2 milioni di spettatori e condanna Rai 1 a una serata dida dimenticare. Il programma con Beppe Fiorello, che cercava di mescolare spettacolo, teatro, musica ed emozioni di vita vissuta, non ha conquistato il pubblico della rete che per certi versi lo ha ritenuto un tantino pesante. Non possiamo dire che i telespettatori della prima rete Rai, non siano abituati ai grandi show. E questidimostrano semplicemente che l’impostazione data ache un, non sia piaciuta al ...

