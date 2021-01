Ascolti tv lunedì 11 gennaio: Penso che un sogno così, Grande Fratello Vip, Report (Di martedì 12 gennaio 2021) Ascolti tv lunedì 11 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 11 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda lo show di Beppe Fiorello, Penso che un sogno così. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 il film L’uomo sul treno. Su Italia 1 Mechanic. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 11 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 11 gennaio 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Access prime ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021)tv112021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,112021? Su Rai 1 è andato in onda lo show di Beppe Fiorello,che un. Su Canale 5 ilVip. Su Rai 2 il film L’uomo sul treno. Su Italia 1 Mechanic. Su Rai 3. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggioritv112021? Di seguito tutti i dati.tv 112021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Access prime ...

entenkwkm : Ascolti tv Alien Covenant dell'11 gennaio. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul programma di Rai 2! Ascolta l'ar… - MikyS03 : @Saverio_94 @queenmarii1993 @Veronique__94 Fosse per me il gfvip andrebbe dritto fino alla fine solo al lunedì. Ma… - giovannamangone : RT @R_o_b_y_50: Soprattutto quando non ascolti il grido di un bambino. Buon lunedì Giovanna - R_o_b_y_50 : Soprattutto quando non ascolti il grido di un bambino. Buon lunedì Giovanna - zorzaparanoica : @dorkasmad CON TE I LUNEDÌ SANNO DI SABATOOO NON RICORDO NEANCHE DOVE ABITO O O comunque dor se ascolti i ptn ti amo -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Antonella Clerici, le ricette di "E' sempre mezzogiorno" in un libro | Intervista | Cook Corriere della Sera