Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021 male Rai 1 a 2,8 milioni, il GF al solito a 3,2 milioni, Report 2,6 milioni Ascolti Tv lunedì 11 gennaio Prima serata Grande Fratello Vip 5 3.290 milioni e 19.6 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Penso che un sogno così2.813 milioni e 12.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Report 2.596 milioni e 10.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % L'uomo sul treno 1.669 milioni e 6.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Mechanic Resurrection1.888 milioni e 7.5% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Quarta Repubblica 1.053

