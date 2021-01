Arsenal, Ozil pronto a partire: “Futuro? Fenerbahce o Usa” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il centrocampista dell’Arsenal, Mesut Ozil, è ormai ai margini della rosa. Con il contratto in scadenza a giugno, è pronto a fare le valigie e lasciare Londra. Il tecnico dei gunners, Mikel Arteta, non gli ha mai dato lo spazio che il talento cristallino dei tedesco merita. In un botta e risposta su Twitter, il giocatore ha risposto alle domande dei tifosi. Riguardo la sua esperienza londinese commenta: «Ci sono stati alti e bassi ma non ho mai avuto rimpianti di aver scelto l’Arsenal. Mi sono goduto ogni momento, fino al momento del break. Poi, purtroppo, le cose sono cambiate». Inevitabile poi la curiosità dei fan di sapere la prossima destinazione del centrocampista che, rimanendo sul vago, ha dichiarato: «Sicuramente continuerò a giocare, e ci sono due paesi dove voglio farlo prima di ritirarmi: Turchia e Stati ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Il centrocampista dell’, Mesut, è ormai ai margini della rosa. Con il contratto in scadenza a giugno, èa fare le valigie e lasciare Londra. Il tecnico dei gunners, Mikel Arteta, non gli ha mai dato lo spazio che il talento cristallino dei tedesco merita. In un botta e risposta su Twitter, il giocatore ha risposto alle domande dei tifosi. Riguardo la sua esperienza londinese commenta: «Ci sono stati alti e bassi ma non ho mai avuto rimpianti di aver scelto l’. Mi sono goduto ogni momento, fino al momento del break. Poi, purtroppo, le cose sono cambiate». Inevitabile poi la curiosità dei fan di sapere la prossima destinazione del centrocampista che, rimanendo sul vago, ha dichiarato: «Sicuramente continuerò a giocare, e ci sono due paesi dove voglio farlo prima di ritirarmi: Turchia e Stati ...

