Arrivano le foto di Diletta Leotta e Can Yaman che non lasciano dubbi (Di martedì 12 gennaio 2021) Il sogno d’amore è diventato realtà: Diletta Leotta e Can Yaman sono fidanzati o qualcosa di molto smile. Arrivano le foto della rivista Chi, le prime foto di Diletta Leotta e Can Yaman. Tutto vero, Anna Pettinelli ha detto la verità, la sua fonte era quella giusta. Poche immagini, sono le prime rivelate dal settimanale di gossip e parlano di un incontro della coppia, una cena al ristorante, tutto alla luce del sole. Erano in un albergo di Roma, come già anticipato dai primi pettegolezzi. Quanti cuori infranti con una sola coppia, ed è questo lo scoop firmato dal settimanale di Alfonso Signorini. Il magazine Chi informa che Diletta e Yan sono innamorati pazzi e che hanno trascorso 5 giorni insieme in un hotel a Roma. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) Il sogno d’amore è diventato realtà:e Cansono fidanzati o qualcosa di molto smile.ledella rivista Chi, le primedie Can. Tutto vero, Anna Pettinelli ha detto la verità, la sua fonte era quella giusta. Poche immagini, sono le prime rivelate dal settimanale di gossip e parlano di un incontro della coppia, una cena al ristorante, tutto alla luce del sole. Erano in un albergo di Roma, come già anticipato dai primi pettegolezzi. Quanti cuori infranti con una sola coppia, ed è questo lo scoop firmato dal settimanale di Alfonso Signorini. Il magazine Chi informa chee Yan sono innamorati pazzi e che hanno trascorso 5 giorni insieme in un hotel a Roma. ...

MediasetTgcom24 : Milano, all'ospedale San Paolo arrivano i supereroi per i bambini e i pazienti Covid - francang1950 : @FrancoBove1965 Grazie, non arrivano a me, arrivano ad un politico che stimo; ora non posso pensare che possa piace… - FrancoBove1965 : @francang1950 Pubblichi foto meravigliose da tutto il mondo. Ti seguirò sempre Franca. Mi spiace per le offese che… - blogtivvu : Can Yaman e Diletta Leotta innamorati pazzi: arrivano le foto che confermano la storia - gIossygoId : chissà quando arrivano le mie foto -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano foto Arrivano due nuove ambulanze per la Croce Rossa di Pescara [FOTO] IlPescara Segre, col Milan la grande occasione: c’è quella foto da farsi perdonare

Turn over in vista per Coppa Italia: è l'occasione giusta per Segre in vista dello Spezia, quando non ci sarà lo squalificato Rincon ...

La prima foto di Can Yaman e Diletta Leotta insieme: è nata una nuova coppia?

Dopo il gossip lanciato da Anna Pettelli su Can Yaman e Diletta Leotta, arriva la prima loro foto insieme. L'attore e la giornalista sono una nuova coppia?

Turn over in vista per Coppa Italia: è l'occasione giusta per Segre in vista dello Spezia, quando non ci sarà lo squalificato Rincon ...Dopo il gossip lanciato da Anna Pettelli su Can Yaman e Diletta Leotta, arriva la prima loro foto insieme. L'attore e la giornalista sono una nuova coppia?