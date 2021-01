Aosta, un lupo si aggira indisturbato per le strade della città: il video dell’incontro ravvicinato (Di martedì 12 gennaio 2021) Caprioli, cervi, cinghiali. Adesso anche i lupi. Si moltiplicano gli avvistamenti di animali selvatici che si addentrano in luoghi urbanizzati. L’ultimo video viene da Aosta ed è stato registrato domenica sera da una famiglia che, a bordo dell’auto percorreva le strade del quartiere Croix Noire. Affrontando una rotonda si sono trovati davanti un lupo che, in tutta calma, passeggiava per le strade per nulla spaventato dalla presenza dell’essere umano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Caprioli, cervi, cinghiali. Adesso anche i lupi. Si moltiplicano gli avvistamenti di animali selvatici che si addentrano in luoghi urbanizzati. L’ultimoviene daed è stato registrato domenica sera da una famiglia che, a bordo dell’auto percorreva ledel quartiere Croix Noire. Affrontando una rotonda si sono trovati davanti unche, in tutta calma, passeggiava per leper nulla spaventato dalla presenza dell’essere umano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

