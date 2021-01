Anziani e malati cronici: le priorità di febbraio. Ma non si potrà scegliere la marca del vaccino (Di martedì 12 gennaio 2021) Il nostro filo diretto sui vaccini dedicato alla comunità di Noi Tirreno: i nostri esperti rispondono ai vostri quesiti sulla campagna vaccinale, i requisiti di sicurezza e le precauzioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 12 gennaio 2021) Il nostro filo diretto sui vaccini dedicato alla comunità di Noi Tirreno: i nostri esperti rispondono ai vostri quesiti sulla campagna vaccinale, i requisiti di sicurezza e le precauzioni

CalloniSandro1 : RT @CathVoicesITA: Oltre la retorica della società del #restiamoumani a parole che in realtà scarta anziani, deboli, imperfetti, sofferenti… - awanasgh : @AndreaLompio53 @casto_lorenzo @riotta @GiuseppeConteIT @matteorenzi si certo. e dentro chi ci mettevi? è una cosa… - SignorAldo : RT @CathVoicesITA: Oltre la retorica della società del #restiamoumani a parole che in realtà scarta anziani, deboli, imperfetti, sofferenti… - CathVoicesITA : Oltre la retorica della società del #restiamoumani a parole che in realtà scarta anziani, deboli, imperfetti, soffe… - nerovingia : @RobertoBurioni In Israele però procedono per 'fasi', se ho compreso bene, anticipando gli over 60 e i soggetti fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani malati Anziani e malati cronici: le priorità di febbraio. Ma non si potrà scegliere la marca del vaccino Il Tirreno Canada. «Perché il governo deve obbligarci a uccidere i nostri pazienti?»

L'Irene Thomas licenzia i dipendenti. Il centro per le cure palliative sarà chiuso il 25 febbraio in Canada perché non fornisce l'eutanasia ...

Quasi tutti positivi gli anziani della Rsa Santa Caterina

Si allarga ulteriormente il contagio Covid nella casa di riposo di via San Vincenzo: 97 su 102. Nessuno in ospedale: il vaccino potrebbe aver attenuato i sintomi ...

L'Irene Thomas licenzia i dipendenti. Il centro per le cure palliative sarà chiuso il 25 febbraio in Canada perché non fornisce l'eutanasia ...Si allarga ulteriormente il contagio Covid nella casa di riposo di via San Vincenzo: 97 su 102. Nessuno in ospedale: il vaccino potrebbe aver attenuato i sintomi ...