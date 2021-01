Antonella Elia malattia, inaspettata rivelazione al GFVip 5: «Non deriderei mai il dolore, l’ho provato sulla mia pelle» (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la punta di ieri sera, 11 Gennaio 2021, del Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia ha parlato per la prima volta della sua malattia. Durante il confronto con Samantha De Grenet, la nota opinionista Tv ha ammesso di aver avuto anche lei un tumore. Per fortuna ha vinto la sua battaglia e ora sta bene. La rivelazione choc ha lasciato il pubblico da casa completamente senza parole. Nessuno si aspetta una notizia del genere. Poi Antonella ha anche chiesto scusa a Samantha per le frasi poco carine usate nei suoi confronti durante la scorsa puntata. Un momento molto emozionante che ha decisamente catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Leggi anche –> Pietro Delle Piane difende Antonella Elia a “Pomeriggio 5”: «Lei non sapeva nulla di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la punta di ieri sera, 11 Gennaio 2021, del Grande Fratello Vip 5,ha parlato per la prima volta della sua. Durante il confronto con Samantha De Grenet, la nota opinionista Tv ha ammesso di aver avuto anche lei un tumore. Per fortuna ha vinto la sua battaglia e ora sta bene. Lachoc ha lasciato il pubblico da casa completamente senza parole. Nessuno si aspetta una notizia del genere. Poiha anche chiesto scusa a Samantha per le frasi poco carine usate nei suoi confronti durante la scorsa puntata. Un momento molto emozionante che ha decisamente catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Leggi anche –> Pietro Delle Piane difendea “Pomeriggio 5”: «Lei non sapeva nulla di ...

