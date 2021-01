Antonella Elia al Gf Vip: cachet da 15mila euro a puntata come opinionista? (Di martedì 12 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip a fianco del conduttore Alfonso Signorini ci sono gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, che ultimamente si è resa protagonista di un duro (e molto criticato) scontro con Samantha De Grenet. Ora arrivano alcune indiscrezioni su quello che sarebbe il suo cachet da capogiro. Quanto guadagna? Antonella Elia, anche se nel ruolo di opinionista, è una delle protagonista e del Grande Fratello Vip. Durante le dirette del reality nei sui commenti non risparmia nessun concorrente e spesso ingaggia veri e propri duelli verbali, come quello appunto molto discusso con Samantha De Granet a cui, fra le altre cose, ha rinfacciato l’età, l’aumento di peso e il taglio di capelli. Performance da parte di Antonella Elia che alzano ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 12 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip a fianco del conduttore Alfonso Signorini ci sono gli opinionisti Pupo e, che ultimamente si è resa protagonista di un duro (e molto criticato) scontro con Samantha De Grenet. Ora arrivano alcune indiscrezioni su quello che sarebbe il suoda capogiro. Quanto guadagna?, anche se nel ruolo di, è una delle protagonista e del Grande Fratello Vip. Durante le dirette del reality nei sui commenti non risparmia nessun concorrente e spesso ingaggia veri e propri duelli verbali,quello appunto molto discusso con Samantha De Granet a cui, fra le altre cose, ha rinfacciato l’età, l’aumento di peso e il taglio di capelli. Performance da parte diche alzano ...

werjew1 : Samantha non ha mai chiesto scusa a Stafania Orlando però si lamenta di Antonella Elia. #TZvip - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP, quanto guadagna Antonella Elia come opinionista? La cifra da capogiro. Prende 15mila eu… - VitoCaputo01 : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “ma cosa dici lo do alla sua famiglia no vabbè” #GFVIP - LadyNews_ : #SalvoVeneziano attacca #AntonellaElia: 'Devono sospenderla dal #GFVip 5' - MTR29971489 : Dopo che ha sparlato di dayane ora va da lei a farevla cozza. Ma si crede furba? Mtr e antonella elia l'hanno già s… -