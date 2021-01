Anticipazioni spagnole Una Vita | nuova stagione | Felipe pazzo | Ramon contro Lolita

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le puntateUnaparlano di come nelladi Acacias 38 ci saranno grandi sconvolgimenti, soprattutto dopo che gli anarchici hanno fatto esplodere una bomba nelle battute finali della scorsa. Lo scenario che si presenta è quello del 1920 dove il quartiere vede purtroppo undiverso da com’era e la pace nella famiglia Palacios sembra essere svanita nel nulla. Inoltre ci sarà un ritorno inaspettato che nessuno in città si aspettava. PuntateUna: dissapori in famiglia Tutto è cambiato ad Acacias dal giorno in cui gli attentati anarchici hanno devastato il quartiere è ucciso senza pietà tre personaggi molto amati: Antonito, Carmen e Marcelina. Lada quel momento non è stata più la ...