Annunciato il cast di So Cosa hai Fatto, chi prenderà il posto di Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar? (Di martedì 12 gennaio 2021) L'adattamento di So Cosa hai Fatto sta prendendo forma per la gioia (oppure la paura) dei fan del film cult anni '90 che portò sullo schermo le due giovanissime Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar. Il nuovo adattamento seriale di I Know What You Did Last Summer, questo il titolo originale del film, è stato Annunciato lo scorso ottobre da Amazon Studios ma nelle scorse ore è finalmente stato Annunciato il cast che si metterà a lavoro nell'episodio pilota con la speranza di poter ottenere una stagione completa in onda entro la fine dell'anno proprio sulla piattaforma. Proprio come il film originale del 1997, anche nella produzione della serie sono stati coinvolti giovani attori poco noti, ...

Le riprese della serie prodotta anche da Jay-Z e Will Smith dovrebbero iniziare la prossima settimana in Mississippi.

