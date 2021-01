Anna Tatangelo, calzoncini e una frase sibillina: cosa vuole dirci? – FOTO (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ex compagna di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo scrive una frase emblematica accanto ad una sua FOTO pubblicata qualche ora fa. L’ultimo post pubblicato dalla cantante romana, ex del cantante napoletano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ex compagna di Gigi D’Alessio,scrive unaemblematica accanto ad una suapubblicata qualche ora fa. L’ultimo post pubblicato dalla cantante romana, ex del cantante napoletano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

matitasumarte : Samantha cita Anna Tatangelo e allora ricordiamolo: QUANDO LA PERSONA È NIENTE L'OFFESA È ZERO #gfvip #rosmelll #tzvip #gregorelli - qgriggsf : @clariceorsini_ Ma nooo lo sa anche Anna tatangelo che ami solo lui - AbbedeMic : RT @brumbrumcrown: 1. Non potevi che essere tu, @dettomanza . Non l’ho mai detto qui sopra, Manu ti amo! ?? (semicit. di Anna Tatangelo). S… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo! Sintonizzati ora. - Federic67035317 : La canzone adatta ai #prelemi è un nuovo bacio gigi D'alessio e Anna Tatangelo ascoltatela -