Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione | un anniversario che profuma di bebè

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto Li abbiamo visti incontrarsi, conoscersi e innamorarsi tra lo studio di “Uomini e donne” e le esterne Oggifesteggiano il secondodi fidanzamento e sui loro profili Instagram si dedicano parole d’amore accompagnate ad un collage di foto dei loro momenti più belli. Da sempre i due sono amati e apprezzati sia dalla loro community, ma anche da chi vede in loro la rappresentazione di un amore puro e autentico. I due si sono innamorati, infatti, in piena leggerezza e spontaneità: come se si cercassero da sempre e si fossero finalmente trovati. Non è stato sempre semplice, ma gli occhi felici e luminosi di entrambi ci ricordano che per chi sa aspettarsi, prima o poi l’amore bussa al proprio cuore. Differenza d’età e distanze ...