Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori? Le parole su Instagram

Leggi su dilei

(Di martedì 12 gennaio 2021), coppia amatissima nata negli studi di Uomini e Donne, hanno appena festeggiato il loro secondo anniversario di fidanzamento. Le cose per la coppia non potrebbero andare meglio, come si evince dalledell’ex tronista su. Una dedica piena d’amore che però sembra lasciar intendere altro: i due diventeranno? Così parrebbe dal post condiviso dasui social. L’ex tronista infatti ha pubblicato un collage con le foto più belle insieme alla sua, tra abbracci e sorrisi e quella intesa e quella complicità tipiche di una coppia innamorata e felice, nonostante gli alti e bassi: Buon anniversario amore mio, siamo arrivati a ...