ANCoDiS | nell’atto di indirizzo della Ministra Azzolina una nuova visione della governance scolastica

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Comunicato- Nei 10 punti dell’Atto dipolitico-istituzionale per l'anno 2021 che definisce "le priorità politiche sulla base delle quali il Ministero dell’istruzione definirà gli obiettivi strategici dell’Amzione" si legge una chiara "strategica” per un sistema scolastico che guarda ad un nuovo modello: finalmente il sistema scolastico è declinato in tutti gli aspetti che ne determinano il funzionamento organizzativo, didattico e amtivo a partire dalla sua "cellula vitale" che è la moderna scuola autonoma. L'articolo .