Amministrative | Moderati incontrano gli aspiranti sindaci di Torino

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Una serie di incontri con i candidati al ruolo di sindaco per il centrosinistra perchè“valutare le idee e le visioni politiche per il futuro della città è l’unico criterio valido per scegliere chi sostenere”. Così ie Lista Monviso annunciano una serie di colloqui per scegliere chi appoggiare nella corsa a Palazzo di Città. Il primo appuntamento è per lunedì 1 febbraio con il capogruppo del Pd in Comune, Stefano Lo Russo, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Mauro Salizzoni. “Questo – sottolineano i vertici nazionali e torinesi dei, Mimmo Portas, Silvio Magliano e Carlotta Salerno, e Mario Giaccone della Lista Monviso – è il modo con il quale le nostre forze politiche intendono capire e approfondire l’idea di città, di futuro e di sviluppo dei diversi candidati”. L'articolo proviene da Nuova Società.