America’s Cup, Max Sirena: “Ogni squadra ha la sua spia. Come va Luna Rossa? Non siamo messi così male…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Ha rilasciato una lunga intervista a mrporter.com lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, che ha parlato a pochi giorni dal via della Prada Cup, ovvero la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup 2021. Luna Rossa se la vedrà con i britannici di Ineos Uk e con gli statunitensi di American Magic: “È il livello più alto di vela, di sicuro superiore ai Giochi Olimpici. Darò il mille per cento per provare a vincere la Coppa per Luna Rossa e per l’Italia. La gara era molto più lunga, fino a due ore e mezza, ora la corsa dura dai 25 ai 27 minuti, perché le barche coprono la stessa rotta in un quarto del tempo“. Particolare l’alimentazione da rispettare: “C’è bisogno di mangiare molto, va fatta una colazione ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Ha rilasciato una lunga intervista a mrporter.com lo skipper di, Max, che ha parlato a pochi giorni dal via della Prada Cup, ovvero la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista dell’Cup 2021.se la vedrà con i britannici di Ineos Uk e con gli statunitensi di American Magic: “È il livello più alto di vela, di sicuro superiore ai Giochi Olimpici. Darò il mille per cento per provare a vincere la Coppa pere per l’Italia. La gara era molto più lunga, fino a due ore e mezza, ora la corsa dura dai 25 ai 27 minuti, perché le barche coprono la stessa rotta in un quarto del tempo“. Particolare l’alimentazione da rispettare: “C’è bisogno di mangiare molto, va fatta una colazione ...

