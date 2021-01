America’s Cup 2021 | Luna Rossa e l’obiettivo di sfatare il tabù con New Zealand

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021)si sta caricando per essere grande protagonista nella Prada Cup che scatterà venerdì 15 gennaio nella baia di Auckland. L’imbarcazione italiana si prepara ad affrontare i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic,è ovviamente quello di conquistare la competizione per poi assicurarsi il diritto di sfidare Team Newper la conquista dellaCup. Il sodalizio tricolore è pienamente in lizza per alzare al cielo la vecchia brocca, ma servirà davvero un’impresa contro i kiwi, padroni di casa e detentori del titolo., ammesso e non concesso che riesca a sconfiggere Ineos e American Magic, sarà poi chiamata a un’impresa fantasmagorica contro Team New, un vero e proprio ...