America's Cup 2021: il montepremi e quanto si guadagna. Cifre milionarie per realizzare le barche

Venerdì 15 gennaio incomincerà la Prada Cup, manifestazione che designerà lo sfidante di Team New Zealand nel match che metterà in palio la America's Cup. Luna Rossa se la dovrà vedere con i britannici di Ineos Uk e con gli statunitensi di American Magic, l'obiettivo è ovviamente quello di imporsi per poi andare all'assalto della "vecchia brocca" nel mese di marzo contro i kiwi padroni di casa. Si preannuncia un inverno boreale davvero torrido nella baia di Auckland (nell'altro emisfero è estate), la lotta per il trofeo sportivo più antico al mondo sarà particolarmente serrata. La America's Cup 2021 sarà un vero e proprio concentrato di tecnologica e di avanguardia. Verranno utilizzati gli AC75, imbarcazioni futuristiche capaci di viaggiare anche a 50 nodi (oltre 90 km/h) grazie anche alla presenza degli ormai celebri foil.

