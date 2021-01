All' Istituto Superiore di Sanità prime 47 mila dosi del vaccino Moderna

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono arrivate nella sede dell'dile47delcontro il Sars-Cov-2 prodotto dall'aziendadestinate all'Italia. I vaccini sono stati stoccati presso l'e nei prossimi giorni verranno distribuiti alle Regioni, con i mezzi messi a disposizione da Poste Italiane – dando priorità a quelle con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni.“Appena un anno fa questo virus era sostanzialmente sconosciuto, e ora abbiamo già due vaccini approvati, con la prospettiva a breve che se ne aggiungano altri, un traguardo impensabile frutto di uno sforzo senza precedenti nella storia. – sottolinea il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro -. Ora le istituzioni, in Italia ...

