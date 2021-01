All’Istituto Superiore di Sanità arrivate 47mila dosi di vaccino Moderna

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Sono arrivate in Italia le prime 47mila dosi del vaccino Moderna. Pochi minuti dopo le 12 il camion ha varcato la soglia della sede dell’Istituto superiore di sanità, a Roma, luogo in cui verranno temporaneamente stoccate. Il vaccino Moderna, approvato dall’Aifa e dall’Ema pochi giorni fa, conterà un totale di 764mila dosi che saranno distribuite nel bimestre gennaio-febbraio nel nostro Paese. A differenza del vaccino dell’azienda Pfizer-Biontech, che ha consegnato in queste ore la tranche delle dosi previste in Italia, il siero di Moderna non è stato raccolto nell’hub dell’ospedale Spallanzani. Con le dosi consegnate oggi di Pfizer e Moderna, siamo a circa 517mila.