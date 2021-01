Allerta in Medio Oriente per gli ultimi giorni di Trump | il ' Nerone' della Casa Bianca

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Medio

Fanpage.it

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio per quasi tutta la regione (esclusa la costa e l’Arcipelago) con validità dalla mezzanotte f ...Nella prima parte di domani (fino a metà mattina circa) temperature sotto zero con possibile formazione di ghiaccio in particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti ...