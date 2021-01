Allarme Fbi per minacce a Biden Usa, il giuramento sarà blindato (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio, nel giorno della proclamazione di Joe Biden, gli Stati Uniti si preparano a un altro giorno che rischia di portare disordini ma soprattutto pericoli per l’incolumità del presidente ele Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio, nel giorno della proclamazione di Joe, gli Stati Uniti si preparano a un altro giorno che rischia di portare disordini ma soprattutto pericoli per l’incolumità del presidente ele Segui su affaritaliani.it

repubblica : Stati Uniti, allarme dell'Fbi: pianificate proteste armate in 50 stati - repubblica : Stati Uniti, allarme dell'Fbi: pianificate proteste armate in 50 stati [dal nostro inviato Federico Rampini] [aggio… - HuffPostItalia : 'Proteste in Usa il 17 gennaio': l'allarme dell'Fbi - QPeriscopica : RT @remocontro_it: Allarme Fbi: pianificate proteste armate in 50 stati. L'offensiva di milizie dell'estrema destra tra sabato e il 20, gio… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Allarme Fbi per minacce a Biden Usa, il giuramento sarà blindato -