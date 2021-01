Allarme dell’Fbi: azioni violente in 50 città americane per il giuramento di Biden (Di martedì 12 gennaio 2021) I movimenti di estrema destra che sostengono Trump starebbero organizzando proteste armate in vista della cerimonia del 20 gennaio. E continua anche sui social media la battaglia per la Casa Bianca: Twitter oscura più di 70mila account di QAnon e Parler fa causa ad Amazon per averla bloccata Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 gennaio 2021) I movimenti di estrema destra che sostengono Trump starebbero organizzando proteste armate in vista della cerimonia del 20 gennaio. E continua anche sui social media la battaglia per la Casa Bianca: Twitter oscura più di 70mila account di QAnon e Parler fa causa ad Amazon per averla bloccata

