Allarme CAF per il 2021 | senza risorse a rischio la gratuità dei servizi per ISEE

(Di martedì 12 gennaio 2021) “È una situazione paradossale: i CAF si troveranno quest’anno a far fronte a una richiesta abnorme di dichiarazioni, dato il crescente numero di bonus e misure che ne richiedono la stampa, e avranno praticamente zeroper poter rispondere adeguatamente agli utenti, iscritti e no”. Candida Sonzogni, segretaria CISL di Bergamo, traccia così il prossimo futuro dei centro di assistenza fiscale di sindacati e associazioni. Nel corso del 2020 sono stati circa 100mila le dichiarazionirilasciate in provincia di Bergamo grazie alla consulenza dei CAF. In quello CISL di via Carnovali, le pratiche hanno raggiunto quasi le 40mila unità, con un incremento rispetto all’anno precedente di circa il 10%. Nelle prospettive dovrebbero in qualche modo “peggiorare”, e il primo riscontro si avrà già tra gennaio e ...