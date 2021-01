Al via oggi Ossi di seppia: la prima serie tv 'non fiction' che ripercorre il passato recente del nostro Paese (Di martedì 12 gennaio 2021) Raccontare il passato alla luce della nuova normalità, per scoprirlo attuale e utilizzarlo come medicina per frenare la perdita della memoria collettiva. Questo l'obiettivo di Ossi di seppia , la ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Raccontare ilalla luce della nuova normalità, per scoprirlo attuale e utilizzarlo come medicina per frenare la perdita della memoria collettiva. Questo l'obiettivo didi, la ...

marattin : Oggi le Commissioni Finanze di Camera e Senato danno il via all’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef. Si i… - petergomezblog : Strage ferroviaria di #Viareggio, i familiari dei morti e le vittime: “La #prescrizione ha stravolto il processo. I… - dellorco85 : Due giorni fa polemiche su dosi. Oggi l'Italia è al 2° posto nel continente per quantità di dosi somministrate, all… - lorenzobertu16 : RT @campagnandrea33: Il resoconto dei due match della seconda giornata del Masters e un'anticipazione del programma di oggi. Buona lettura!… - ventunopiloti : quando dico che a me la patente non avrebbero mai dovuta darla intendo dire che oggi non solo ho messo il navigator… -