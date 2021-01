Al via 'Made in Italy', la prima fiction sugli esordi dei grandi stilisti italiani (Di martedì 12 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio prende il via, in prima serata su Canale 5, 'Made in Italy' , la prima serie tv che racconta la nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta. Protagoniste Greta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio prende il via, inserata su Canale 5, 'in' , laserie tv che racconta la nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta. Protagoniste Greta ...

ivanscalfarotto : Non c’è solo il #MES. Un’altra questione solo ideologica che frena il governo dal fare ciò che serve al Paese è la… - made_vla : @GiuseppeConteIT #scuolasicura chiedo se si può zittire o rendere chiaro se il governo a stanziato soldi per la via… - NethipEdien2000 : RT @MediasetTgcom24: Al via 'Made in Italy', la prima fiction sugli esordi dei grandi stilisti italiani #madeinitaly - agoravarese : TELEVISIONE: SU CANALE 5 AL VIA “MADE IN ITALY” LA PRIMA FICTION SUGLI ESORDI DEI GRANDI STILISTI ITALIANI GIRATA A… - antonello_fresu : RT @MediasetTgcom24: Al via 'Made in Italy', la prima fiction sugli esordi dei grandi stilisti italiani #madeinitaly -