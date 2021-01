Al ‘San Pio’ nessun decesso e quattro pazienti Covid dimessi: il bollettino (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora quattro pazienti Covid dimessi all’ospedale San Pio di Benevento. Scende di una unità, da 47 a 46. il numero delle persone ricoverate presso il principale nosocomio del capoluogo. Come ieri, infine, nessun decesso. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncoraall’ospedale San Pio di Benevento. Scende di una unità, da 47 a 46. il numero delle persone ricoverate presso il principale nosocomio del capoluogo. Come ieri, infine,. Di seguito ilcompleto: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

