Airbnb cancella le prenotazioni dei violenti di Capitol Hill per l’insediamento di Biden

Airbnb, cancellate le prenotazioni di facinorosi per evento insediamento Biden "Airbnb condanna fermamente l'attacco della scorsa settimana al Campidoglio degli Stati Uniti e gli sforzi per minare il nostro processo democratico. Continueremo a sostenere le nostre politiche comunitarie vietandola ai gruppi di odio e violenza quando veniamo a conoscenza di tali appartenenze". Con una nota ufficiale, il celebre portale di affitti brevi prende le distanze dalla destra americana dopo i fatti di Capitol Hill, e annuncia che cancellerà le prenotazioni di violenti, terroristi e facinorosi a Washington DC, in vista dell'evento di insediamento del Presidente eletto Joe Biden. "Quando apprendiamo tramite fonti media o delle forze ...

