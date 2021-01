Addio ad Anna Miele, prima sannita arruolata nella Polizia (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ venuta a mancare Anna Miele, all’età di 86 anni. Fu la prima donna, in città, ad essere arruolata quando fu istituito, il 7 dicembre del 1959, il Corpo di Polizia femminile. La Questura di Benevento è in lutto. “Ho appreso della scomparsa della gentilissima signora Anna Miele. La nostra “famiglia”, la Polizia di Stato, perde un riferimento” ha dichiarato il questore Luigi Bonagura. “Quando, l’anno scorso, ho avuto il piacere di conoscerla ed incontrarla, mi sono trovato di fronte una persona dolce, emozionata per il ritorno nei “suoi” uffici, ed ancora piena di quegli ideali, nobilissimi, che rappresentano la linfa vitale per chi, come lei, sceglie di indossare ed onorare, ogni giorno della propria vita, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ venuta a mancare, all’età di 86 anni. Fu ladonna, in città, ad esserequando fu istituito, il 7 dicembre del 1959, il Corpo difemminile. La Questura di Benevento è in lutto. “Ho appreso della scomparsa della gentilissima signora. La nostra “famiglia”, ladi Stato, perde un riferimento” ha dichiarato il questore Luigi Bonagura. “Quando, l’anno scorso, ho avuto il piacere di conoscerla ed incontrarla, mi sono trovato di fronte una persona dolce, emozionata per il ritorno nei “suoi” uffici, ed ancora piena di quegli ideali, nobilissimi, che rappresentano la linfa vitale per chi, come lei, sceglie di indossare ed onorare, ogni giorno della propria vita, ...

